Opportunity

Дмитриевич Дмитрий Opportunity

 
39 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработать на флеше модуль игры

    $500

    Необходимо разработать на флеше модуль игры, некое подобие Heroes 3, необходимо реализовать систему пошаговых боев. Могу предоставить видео примерно похожее на то что требуется сделать. icq 278222262

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • It проект

    Нужен программист способный сделать приложение по типу icq, qip. Но с большим функционалом. На первых этапах необходимы некоторые корректировки моего проекта в условиях среды программирования. Затем, оговорится стоимость работы, и в случае взаимной договоренности начнем работу. Есть ...

    Системное программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад