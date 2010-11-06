Opportunity

Нужен программист способный сделать приложение по типу icq, qip. Но с большим функционалом. На первых этапах необходимы некоторые корректировки моего проекта в условиях среды программирования. Затем, оговорится стоимость работы, и в случае взаимной договоренности начнем работу. Есть ...