Opportunity

$500
Необходимо разработать на флеше модуль игры, некое подобие Heroes 3, необходимо реализовать систему пошаговых боев. Могу предоставить видео примерно похожее на то что требуется сделать. icq 278222262
Разработка игр2 заявки
Закрыт
13 лет назад
Необходимо разработать на флеше модуль игры, некое подобие Heroes 3, необходимо реализовать систему пошаговых боев. Могу предоставить видео примерно похожее на то что требуется сделать. icq 278222262
Нужен программист способный сделать приложение по типу icq, qip. Но с большим функционалом. На первых этапах необходимы некоторые корректировки моего проекта в условиях среды программирования. Затем, оговорится стоимость работы, и в случае взаимной договоренности начнем работу. Есть ...