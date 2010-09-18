Модуль должен дать возможность отдавать пользователю статические файлы, добавляя в конец файла определённое количество (псевдо)случайных данных. Вызов модуля в конфиг-файле nginx должен выглядеть так: append_random_data_limit 32768; location / { root /var/www; append_random_data 734003200; } Директивой append_random_data с целочисленным параметром вызываем модуль и пользователь должен ...
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Нужен программист способный сделать приложение по типу icq, qip. Но с большим функционалом.
На первых этапах необходимы некоторые корректировки моего проекта в условиях среды программирования. Затем, оговорится стоимость работы, и в случае взаимной договоренности начнем работу.
Есть другой вариант:мы становимся партнерами, и вы программируете сервис по моим замыслам.Затем в случае популярности получаете свой процент.
icq 278222262 skype* - дам в icq*
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