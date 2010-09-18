Нужен программист способный сделать приложение по типу icq, qip. Но с большим функционалом.

На первых этапах необходимы некоторые корректировки моего проекта в условиях среды программирования. Затем, оговорится стоимость работы, и в случае взаимной договоренности начнем работу.

Есть другой вариант:мы становимся партнерами, и вы программируете сервис по моим замыслам.Затем в случае популярности получаете свой процент.

icq 278222262 skype* - дам в icq*