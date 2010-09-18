Мониторинг сетевого адаптера

Нужна простая программа для мониторинга состояния указанного по имени сетевого адаптера (далее адаптер).

Программа опрашивает состояние адаптера, которому изначально не присвоено IP адреса, маски и т.д.

Когда обнаруживается, что адаптеру присвоен адрес, программа проверяет текущий default route.

Если этот маршрут не через адаптер, программа:

- Дает об этом знать пользователью (выдает на экран сообщение, пищит, вопит и т.д.)

- Завершаются указанные задачи, если они запущены.

Если вдруг в системе не обнаружен адаптер, тоже выдать предупреждение.

Программа должна работать в Windows XP и старше. Во время работы программы появляется только значок в трее.

Все конфиги текстовые. Никаких реестров и инсталяторов.

Язык программирования C/C++. Исходники нужны. Проект должен собираться без плясок и бубнов под MS VS2005 или MinGW.

Оплата - Webmoney.

Жду от вас условия работы, цену и сроки.