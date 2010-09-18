Разработка модуля для nginx

$250
Системное программированиеЗакрыт1 заявка238 просмотров
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Модуль должен дать возможность отдавать пользователю статические файлы,

добавляя в конец файла определённое количество (псевдо)случайных данных.

Вызов модуля в конфиг-файле nginx должен выглядеть так:

append_random_data_limit 32768;

location / {

root /var/www;

append_random_data 734003200;

}

Директивой append_random_data с целочисленным параметром вызываем модуль и

пользователь должен получить запрошенный файл плюс (734003200 – размер_файла) байт

случайной информации в его конце.

Nginx
13 лет назад
dds
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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