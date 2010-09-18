Разработка модуля для nginx

1. Краткое описание проекта: Необходимо разработать библиотеку (DLL) с интерфейсом COM на С++, которая бы позволяла подчеркивать/выделять текст в окнах других приложений. Например так, как показано в приложеном рисунке. Предлагается осуществлять это путем перехвата API функций ...