Буду рада сотрудничеству!

Занимаюсь разработкой логотипов, элементов фирменного стиля, этикеток, баннеров, флаеров,

листовок, вывесок и визиток.

Схема работы со мной:

1. Вы предоставляете информацию/заполняете, предоставленный мной, бриф.

2. Согласование цены и сроков выполнения проекта.

3. Разработка оговоренного количества вариантов дизайна;

4. Презентация готового дизайна;

5. Вы получаете исходники в любом нужном Вам формате;

6. Обмен отзывами.

Разработка фирменного стиля

Стандартный состав фс: визитки, папка, фирменный бланк,конверт.

Бриф на фс https://cloud.mail.ru/public/EZdD/LfP9S3ynU

Разработка логотипа

Бриф на лого https://cloud.mail.ru/public/HzzM/ZDKAH9a2S