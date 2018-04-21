Буду рада сотрудничеству!
Занимаюсь разработкой логотипов, элементов фирменного стиля, этикеток, баннеров, флаеров,
листовок, вывесок и визиток.
Схема работы со мной:
1. Вы предоставляете информацию/заполняете, предоставленный мной, бриф.
2. Согласование цены и сроков выполнения проекта.
3. Разработка оговоренного количества вариантов дизайна;
4. Презентация готового дизайна;
5. Вы получаете исходники в любом нужном Вам формате;
6. Обмен отзывами.
Разработка фирменного стиля
Стандартный состав фс: визитки, папка, фирменный бланк,конверт.
Бриф на фс https://cloud.mail.ru/public/EZdD/LfP9S3ynU
Разработка логотипа
Бриф на лого https://cloud.mail.ru/public/HzzM/ZDKAH9a2S
Действие аккаунта приостановлено!
Логотипы и Знаки
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$1/час
от $15от 3 дней
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Наружная реклама
нет отзывов
$1/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$3/час
от $20от 4 дней
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