Ormalen

ЛТТ НПП Ormalen

 
39 летРоссия/Новочеркасск
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
lance-rx
Гость 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$5
5 баллов
17 лет назад
PHP скрипт для отсылки формы на мыло
Работу выполнил просто реактивно, качество +10 баллов. Всем рекомендую пользоваться услугами только этого человека. Буду ещё сотрудничать.