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Ormalen
Ormalen
39 лет
Россия
/
Новочеркасск
18 лет на
фриланс
-бирже
Был
17 лет назад
1 отзыв
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Отзывы заказчиков
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Гость
lance-rx
41 год
Россия
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
3 отзыва
$5
5 баллов
17 лет назад
PHP скрипт для отсылки формы на мыло
Работу выполнил просто реактивно, качество +10 баллов. Всем рекомендую пользоваться услугами только этого человека. Буду ещё сотрудничать.
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Отзывы заказчиков
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