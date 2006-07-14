Нужно добавить в этот скрипт следующее: там есть блок новостей, а нужно добавить ещё один блок авто-новостей (без подписки). новости добавляются из админки магазина, принцип такой же, как и на http://www.autoarena.ru (блок справа внизу). Ещё надо добавить ...