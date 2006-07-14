lance-rx

Гость lance-rx

 
41 годРоссия/Владивосток
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Постинг на форумах

    День добрый! Интересует постинг на форумах. Нужно запостить несколько тысяч форумов, как можно больше. По окончанию необходимо предоставить отчёт о работе... Ссылка на сообщение в форуме... Кто может?

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработать партнёрский магазин

    День добрый! Есть интернет магазин http://shopfilm.ru у них есть партнёрская программа, есть готовый магазин.... Его мона скачать из раздела создай свой магазин у них на сайте. Собственно их сайт и этот партнёрский магаз, сделаны на базе shop script ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Срочная задачка для обладателей анлимит НЕТа

    кароче задачка для оплотателей скоростоного безлимитного НЕТА! Надо в срочном парятке, скопиролвать все картинки с http://kupichasy.ru Просто какойнить качалакой, типа offline explorer Патом втупо берёте папку с картинами, и кидаете мне нахостинг... Задача просто тупая, но для часливых аплатателей ...

    Поиск информации5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Ищу партнёра на проект

    Добрый день всем! Мне нужен человек, который на данный момент сможет закончить мелкую работу на http://cdgrad.ru А именно: интегрировать дизы в http://mobile.cdgrad.ru и http://casino.cdgrad.ru, для всех поддоменов нужно пудет тащить новости с каталога rss лент http://kanban.ru но ...

    PHPMySQL
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Придумать домен для магазина фильмов

    День добрый всем! Помогите придумать домен для магазина фильмов. Домен должен быть свободен, в зоне .ru Пример магазина - http://shopfilm.ru Плачу 1$ + отзыв. Все предложенные ниже не понравились. Давайте креатив.

    Прочее26 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужны полностью рабочие скрипты онлайн игр

    Нужны полностью рабочие скрипты онлайн игр с полными базами. Ну например точная копия comabts.ru c точно таким же дизйном, и со всеми элементами, обьектами. Корявые игры с plati.ru не нужны. Пишите у кого, что есть. не пишите заоблачных ...

    Поиск информации3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработать Shop Script Premium 1.4

    $50

    Нужно добавить в этот скрипт следующее: там есть блок новостей, а нужно добавить ещё один блок авто-новостей (без подписки). новости добавляются из админки магазина, принцип такой же, как и на http://www.autoarena.ru (блок справа внизу). Ещё надо добавить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Ищу партнёра для интернет проекта (1-го человека)

    Ищу партнёра для сотрудничества. Требования к партнёру: надёжность, знания php и mysql, по возможности дизайнер. Нужна будет помощь в установке и настройке всяких скриптов. Кое-что придётся дописать, но это по минимуму. А в послёдствии - ...

    PHPMySQL
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработать SSP

    Надо доработать SSP. Добавить топ, новости, упростить вывод и ещё кое-что. В приват и сюда не пишите, а пишите e-mail. Оплата 20-30$.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработать Shop Script Premium 1.4

    Нужно добавить в этот скрипт следующее: там есть блок новостей, а нужно добавить ещё один блок авто-новостей (без подписки). новости добавляются из админки магазина, принцип такой же, как и на http://www.autoarena.ru (блок справа внизу). Ещё надо добавить ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • PHP скрипт для отсылки формы на мыло

    В приложении две формы. Надо чтоб и та и та отсылались на e-mail и перед отсылкой была проверка введённых данных (если ничего не введено вылазит сообщение). работы там максимум на час. Оплата 5$.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
WriteX
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Доработать партнёрский магазин
отвечу, как всегда, в своем стиле - платит исправно, задачи ставит четко, для работодателя это главное, все остальное лирика, так что советую, работать и зарабатывать можно легко и прото (при наличии знаний и умений )
Всё сделано как надо. Можете смотреть на сайтах http://cdgrad.ru и http://filmgrad.ru Это зеркала shopfilm.ru и при заказе с такого зеркала, всё заказы учитываються у shopfilm.ru диз тоже подеменяеться. WriteX действтельно профи в программирование под веб. Если кому то нужна действительно качественная работа, а не лижбы работало, и с деньгами всё в порядке, советую обращаться к этому человеку. Профи в специфической работе. Работает с 50% предоплатой но никаких проблем не возникло. Вывод: оценка 10 балов из 10!
Ответный отзыв
romanos
Роман 
33 годаСША
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$80
10 баллов
17 лет назад
Сделать дизайн для магазина cd и dvd дисков.
Заказчик, с которым приятно иметь дело. Человек, который всё поймёт и оценит. Таких заказчиков редко сыщешь, очень советую ему доверять. Рад был сотрудничать.
foxart
Иван 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
17 лет назад
Нужна качественная вёрстка из psd.
предоставил сверстанный макет вперед, деньги получил, заказчик заслуживает доверия :-) !
Всё выполнено качественно и очень быстро. Все мои поправки вносились в течении минут. Свёрстанный дизайн получил через 20 часов.
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