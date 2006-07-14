День добрый! Интересует постинг на форумах. Нужно запостить несколько тысяч форумов, как можно больше. По окончанию необходимо предоставить отчёт о работе... Ссылка на сообщение в форуме... Кто может?
- Прочее8 заявокЗакрыт17 лет назад
День добрый! Есть интернет магазин http://shopfilm.ru у них есть партнёрская программа, есть готовый магазин.... Его мона скачать из раздела создай свой магазин у них на сайте. Собственно их сайт и этот партнёрский магаз, сделаны на базе shop script ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен17 лет назад
кароче задачка для оплотателей скоростоного безлимитного НЕТА! Надо в срочном парятке, скопиролвать все картинки с http://kupichasy.ru Просто какойнить качалакой, типа offline explorer Патом втупо берёте папку с картинами, и кидаете мне нахостинг... Задача просто тупая, но для часливых аплатателей ...Поиск информации5 заявокЗакрыт17 лет назад
Добрый день всем! Мне нужен человек, который на данный момент сможет закончить мелкую работу на http://cdgrad.ru А именно: интегрировать дизы в http://mobile.cdgrad.ru и http://casino.cdgrad.ru, для всех поддоменов нужно пудет тащить новости с каталога rss лент http://kanban.ru но ...Прочее2 заявкиЗакрыт17 лет назад
День добрый всем! Помогите придумать домен для магазина фильмов. Домен должен быть свободен, в зоне .ru Пример магазина - http://shopfilm.ru Плачу 1$ + отзыв. Все предложенные ниже не понравились. Давайте креатив.Прочее26 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужно сделать дизайн для магазина cd и dvd дисков, сделать логотип для него.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Нужна качественная вёрстка из psd. Нужно качественно прописать все стили *css. Сроки: один день. 10-15$. + отзыв.HTML-верстка1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужны полностью рабочие скрипты онлайн игр с полными базами. Ну например точная копия comabts.ru c точно таким же дизйном, и со всеми элементами, обьектами. Корявые игры с plati.ru не нужны. Пишите у кого, что есть. не пишите заоблачных ...Поиск информации3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно добавить в этот скрипт следующее: там есть блок новостей, а нужно добавить ещё один блок авто-новостей (без подписки). новости добавляются из админки магазина, принцип такой же, как и на http://www.autoarena.ru (блок справа внизу). Ещё надо добавить ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Ищу партнёра для сотрудничества. Требования к партнёру: надёжность, знания php и mysql, по возможности дизайнер. Нужна будет помощь в установке и настройке всяких скриптов. Кое-что придётся дописать, но это по минимуму. А в послёдствии - ...Прочеенет заявокЗакрыт17 лет назад
Надо доработать SSP. Добавить топ, новости, упростить вывод и ещё кое-что. В приват и сюда не пишите, а пишите e-mail. Оплата 20-30$.Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно добавить в этот скрипт следующее: там есть блок новостей, а нужно добавить ещё один блок авто-новостей (без подписки). новости добавляются из админки магазина, принцип такой же, как и на http://www.autoarena.ru (блок справа внизу). Ещё надо добавить ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
В приложении две формы. Надо чтоб и та и та отсылались на e-mail и перед отсылкой была проверка введённых данных (если ничего не введено вылазит сообщение). работы там максимум на час. Оплата 5$.Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад