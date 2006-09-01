Есть интернет-магазин. Делался на заказ. С разработчиком связь потеряна. После каких-то изменений на masterhoste (не моих) перестал работать магазин. Необходимо произвести изменения в скрипте под новые условия и проверить работу. Лог ошибок прикреплен.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Магазинчик 1001cd.ru Делался на заказ, так что не хотелось бы чтоб скрипты расползлись по нету. Сам мало соображаю в php, так что хотелось бы: 1. Размер картинок на главной витрине - 160*??? - лишнее отрезаем, рандомом брались из ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $60
Требуется создать простой инет-магазин (скорее витрина). Минимум дизайна. Основное - простота и видимость поисковиками. Товары берутся из sql базы другого магазина. Картинки товаров - с каталога. Регистрация отсутствует как класс. Набрал корзину, заполнил поля с данными и ...Интернет-магазины14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $35
Требуется создать и установить модуль оплаты "Наложный платеж". При выборе этого модуля сумма заказа должна увеличиваться на определенный процент (задаваемый отдельно в настройках) и после выдаваться определенная информация - объяснение (также доступная для редактирования)Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $30
Нужно сделать логотип для магазина по продаже dvd фильмов. Сделать шапку под сайт в той же цветовой гамме. Сделать в psd.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Требуется переделать (или сделать заново) шаблон для интернет - магазина на основе shop-script. Основное требование - непохожесть ни на один из их стандартных шаблонов. Навороченность не нужна. если будет похож на 1001cd.ru (дизайн) то будет совсем хорошо.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен17 лет назад