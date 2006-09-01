Justas_16

Станислав Диминтиевский Justas_16

 
45 летРоссия/Воронеж
17 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Исправить скрипт

    Есть интернет-магазин. Делался на заказ. С разработчиком связь потеряна. После каких-то изменений на masterhoste (не моих) перестал работать магазин. Необходимо произвести изменения в скрипте под новые условия и проверить работу. Лог ошибок прикреплен.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Поправить работу скрипта.

    Магазинчик 1001cd.ru Делался на заказ, так что не хотелось бы чтоб скрипты расползлись по нету. Сам мало соображаю в php, так что хотелось бы: 1. Размер картинок на главной витрине - 160*??? - лишнее отрезаем, рандомом брались из ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Простой инет-магазин

    $60

    Требуется создать простой инет-магазин (скорее витрина). Минимум дизайна. Основное - простота и видимость поисковиками. Товары берутся из sql базы другого магазина. Картинки товаров - с каталога. Регистрация отсутствует как класс. Набрал корзину, заполнил поля с данными и ...

    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать модуль оплаты для Shop-Script

    $35

    Требуется создать и установить модуль оплаты "Наложный платеж". При выборе этого модуля сумма заказа должна увеличиваться на определенный процент (задаваемый отдельно в настройках) и после выдаваться определенная информация - объяснение (также доступная для редактирования)

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интернет магазин

    $50

    Требуется переделать (или сделать заново) шаблон для интернет - магазина на основе shop-script. Основное требование - непохожесть ни на один из их стандартных шаблонов. Навороченность не нужна. если будет похож на 1001cd.ru (дизайн) то будет совсем хорошо.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Aramzes
Денис 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
$5
10 баллов
14 лет назад
Исправить скрипт
Хороший заказчик. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем.
Сделал быстро. Нареканий нет. Можно работать.
Ответный отзыв
free-lancer
Россия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
18 отзывов
$40
10 баллов
15 лет назад
Поправить работу скрипта.
Адекватный заказчик, непрочь иметь с ним дело и в дальнейшем.
Все сделал быстро и то что нужно. Буду продолжать сотрудничество.
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romanos
Роман 
33 годаСША
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
17 лет назад
Нужно сделать логотип для магазина по продаже dvd
Выбрал меня, обьяснил работу, принял и дал деньги. Короче, заказчик на "10" баллов. С ним сотрудничество - одно удовольствие!
Выполнил очень красиво и "лёгко". Работа сделана на отлично за очень кароткое время. Этот фриланслер явно очень старательный и всегда желает заниматься своей работой. Выбрав его, вы не пожалеете. Romanos, БОЛЬШОЕ ТЕБЕ СПАСИБО!
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