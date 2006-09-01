Требуется переделать (или сделать заново) шаблон для интернет - магазина на основе shop-script. Основное требование - непохожесть ни на один из их стандартных шаблонов. Навороченность не нужна. если будет похож на 1001cd.ru (дизайн) то будет совсем хорошо.