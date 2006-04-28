stolzak

Гость stolzak

 
50 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Дизайн магазина + верстка

    Нужен дизайн для интернет магазина на базе Shop-script WebAssyst и его вёрстка. Тема - товары для дома, спорта, детей, электроника .... много всего, короче. Дизайн должен быть лёгкий, но креативный.

    Дизайн сайтов49 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль обмена заказов shop-script->1C

    Нужен модуль обмена информацией между shop-script и 1С 7.7, аналогичный тому, что сейчас предлагает 1C 8.1 и Bitrix. А именно: - вызывается из 1С - авторизуется на сайте - берёт заказы со статусом "Новый" и создаёт новые документы ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Автор статей / Копирайтер

    Для интернет магазина необходимы уникальные статьи по тематике "спортивные тренажеры". В помощь покупателям и для поисковой оптимизации. Необходимы как статьи по товарным группам (велотренажеры, беговые дорожки и т.д.), а также по отдельным торговым маркам (например, ...

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен тематический портал сравнения цен.

    Создаём тематический портал. Основа - CMS с разграниченным доступом (народу много будет работать). Основные блоки: новости, статьи, реклама (баннеры и контекстные блоки), каталог товаров (с возможностью поиска, подбора по параметрам и сравнения товаров, а также фото, ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнение контентом интернет магазина бытовой техники

    Необходимо заполнить базу товаров - бытовая техника (см. сайт www.stol-zakazov.ru). Сайт сделан на Shop-script premium. По каждому товару - таблицу свойств (для подбора и сравнения) + пара фото + краткое описание + линки. Заполняется из администрирования. Информация берётся ...

    Наполнение сайтов29 заявок
    Закрыт
    18 лет назад