Нужен дизайн для интернет магазина на базе Shop-script WebAssyst и его вёрстка. Тема - товары для дома, спорта, детей, электроника .... много всего, короче. Дизайн должен быть лёгкий, но креативный.
- Дизайн сайтов49 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен модуль обмена информацией между shop-script и 1С 7.7, аналогичный тому, что сейчас предлагает 1C 8.1 и Bitrix. А именно: - вызывается из 1С - авторизуется на сайте - берёт заказы со статусом "Новый" и создаёт новые документы ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Для интернет магазина необходимы уникальные статьи по тематике "спортивные тренажеры". В помощь покупателям и для поисковой оптимизации. Необходимы как статьи по товарным группам (велотренажеры, беговые дорожки и т.д.), а также по отдельным торговым маркам (например, ...Копирайтинг32 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
Нужно внести изменения в движок shop-script premium согласно ТЗВеб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Создаём тематический портал. Основа - CMS с разграниченным доступом (народу много будет работать). Основные блоки: новости, статьи, реклама (баннеры и контекстные блоки), каталог товаров (с возможностью поиска, подбора по параметрам и сравнения товаров, а также фото, ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо заполнить базу товаров - бытовая техника (см. сайт www.stol-zakazov.ru). Сайт сделан на Shop-script premium. По каждому товару - таблицу свойств (для подбора и сравнения) + пара фото + краткое описание + линки. Заполняется из администрирования. Информация берётся ...Наполнение сайтов29 заявокЗакрыт18 лет назад