Нужен модуль обмена информацией между shop-script и 1С 7.7, аналогичный тому, что сейчас предлагает 1C 8.1 и Bitrix. А именно: - вызывается из 1С - авторизуется на сайте - берёт заказы со статусом "Новый" и создаёт новые документы ...