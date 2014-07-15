$1000
Нужно сверстать дизайн Склеить api продукта и платежную систему
HTML-верстка8 заявок
Закрыт
9 лет назад
Нужно сверстать дизайн Склеить api продукта и платежную систему
Нужно нарисовать лого Главную страницу Фон Дизайн страниц с разделами Сделать дизайн под мобильные устройства
Нужно доделать приложение для андроида - client и server. Нужно добавить фукционал по регистрации, поиску и сортировке видео. Добавить фунционал по загрузке уже снятого видео. Плюс возможность добавлять фото только что снятые, а также загружать ...