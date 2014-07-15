PPSH

Петр PPSH

 
38 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
dajver
Глеб 
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$600
10 баллов
9 лет назад
Приложение для андроида
Хороший заказчик, задачи ставит четко и ясно. Работу оплачивает в срок. Прям хочется с ним работать и работать (:
Все делает быстро и качественно, не приходится по 10 раз повторять, вникает в задачу с энтузиазмом. Выходит на связь, когда это необходимо. В случает возникновения проблем, оперативно находит решение для их исправления.
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