Paganinikach

Выполняю контрольные, курсовые работы и практические задания по цифровым устройствам, логическим элементам, а также помогаю разбираться с электрическим схемами и сигналами. Теория электрорадиоцепей является моей непосредственной повседневной работой. При всей качественности и правильности выполнения работ, не требую огромных гонораров. Размер оплаты зависит от объема и вида ваших предложений. Принимаю просьбы на написание статей и заметок по технической тематике. Оращайтесь на почтовый ящик: [email protected]. Жду ваших предложений!