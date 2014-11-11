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Сайт на wp - http://artville.od.ua/
Сайт на Open Cart - http://artville.od.ua/
Пример калькулятора строительных лесов на js+jquery http://www.lesa-varendu.ru/#!stroitelnye-lesa/ck8k
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
10 лет назад
Все оперативно и быстро сделал. Поднял сайт на другом сервере. Все заработало. Советую обращаться по поводу вордпресс.
Ответный отзыв
Всё отлично. Хороший заказчик. Задача четкая, оплата своевременная. Рекомендую.
$12
10 баллов
10 лет назад
Drupal
Сергей быстро сделал задачу, даже ничего не пришлось исправлять!
Ответный отзыв
Сергей нормально поставил задачу, без лишних вопросов дал все доступы что я просил. Оплатил быстро. Рекомендую как отличного заказчика.
$7
10 баллов
10 лет назад
Четко! Быстро! Задача понята с полуслова! Добавляю в избранное! Спасибо!
Ответный отзыв
Хорошо поставлена задача. Без вопросов дали все доступы что мне нужны были для работы. Оплатили раньше чем выполнил задание) Рекомендую к сотрудничеству.
$5
10 баллов
10 лет назад
Задача выполнена в полном объеме. Рекомендую!
Ответный отзыв
Задача поставлена четко. Никаких придирок со стороны заказчика небыло. Оплатил очень быстро. Рекомендую к сотрудничеству.
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3 отзыва
$5/час
от $50от 7 дней
нет рейтинга