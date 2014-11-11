Pahar

Сергей Pahar

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
PHP

Сайт на wp  - http://artville.od.ua/﻿

Сайт на Open Cart - http://artville.od.ua/

Пример калькулятора строительных лесов на js+jquery http://www.lesa-varendu.ru/#!stroitelnye-lesa/ck8k

Отзывы заказчиков

pystik10
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Переверстать по готовому дизайну 3 страницы
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
vasjaleff
Василий 
44 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Перенос сайта с одного сервера на другой сервер.
Все оперативно и быстро сделал. Поднял сайт на другом сервере. Все заработало. Советую обращаться по поводу вордпресс.
Всё отлично. Хороший заказчик. Задача четкая, оплата своевременная. Рекомендую.
Ответный отзыв
chelgrey
Сергей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$12
10 баллов
10 лет назад
Поставить форму заявки на друпал
Drupal
Сергей быстро сделал задачу, даже ничего не пришлось исправлять!
Сергей нормально поставил задачу, без лишних вопросов дал все доступы что я просил. Оплатил быстро. Рекомендую как отличного заказчика.
Ответный отзыв
Mihail1802
Михаил 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Склеить .ru и .рф домены в файле .htaccess
Четко! Быстро! Задача понята с полуслова! Добавляю в избранное! Спасибо!
Хорошо поставлена задача. Без вопросов дали все доступы что мне нужны были для работы. Оплатили раньше чем выполнил задание) Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
sukrona
44 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Создать таблицу прайса
Задача выполнена в полном объеме. Рекомендую!
Задача поставлена четко. Никаких придирок со стороны заказчика небыло. Оплатил очень быстро. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
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3 отзыва
$5/час
от $50от 7 дней
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