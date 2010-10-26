PanicPrice

Владимир Опята PanicPrice

 
37 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
eladi
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$25
10 баллов
12 лет назад
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Четко поставленная задача, приятное общение, оплата вовремя. Сотрудничеством доволен!
Разобрался в чужом коде, как и с нашей базой без лишних вопросов. Сделал на отлично то что просили, и учел пожелания кот. возникли уже во время выполнения. Спасибо :)
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BOB41K
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Склеить базы интернет-магазинов
Владимир четко описал, что надо делать, и даже подсказывал, где это искать, чтобы быстрее разобраться. С оплатой проблем тоже не было. Сотрудничеством остался полностью доволен. Владимир - отличный работодатель.
Сделано в срок, согласно ТЗ - работой Владимира довольны.
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