PanicPrice

Магазин продает автомобильные шины. Требуются положительные отзывы.
- Копирайтинг5 заявокЗакрыт9 лет назад
1. Парсер до недавно работал но после перемещения блока выбора региона перестал, возможно это не единственные изменения на hotline.ua 2. Добавить возможность выбора - красть описание для всех товаров в карточке или только для первого (сейчас ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать парсер php описаний (картинки + хар-ки) с сайта buro.ruВеб-программирование12 заявокЗакрыт11 лет назад
Один из наших проектов rating.com.ua занимаемся продажей описаний для ИМ. Синхронизация происходит по коду поставщика. Требуется программист для подключения. Оплата за каждое подключение. Небольшая инструкция от предыдущего программиста - смотрите вложение.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть рабочий парсер описаний, необходимо что бы он выбирал увеличенное фотку с превью вариант только один находить одинаковые фото, ниже несколько примеров - 1. http://yugcontract.ua/img/products/661344/198694.jpg http://yugcontract.ua/img/products/661344/198691.jpg 2. http://yugcontract.ua/img/products/664554/224562.jpg http://yugcontract.ua/img/products/664554/224559.jpg 3. http://yugcontract.ua/img/products/665741/214716.jpg http://yugcontract.ua/img/products/665741/214710.jpg Необходим быстрый алгоритм - две фотки одинаковые разные только размеры. Возможно кто-то найдет вариант ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть 2 интернет-магазина оба на одном движке, нужно совместить базы каталогов товаров (описания, позиции, поставщики и т.д.)Базы данных1 исполнительЗавершен13 лет назад
Для интернет-магазина требуется написание автоматического парсера описаний с сайта hotline.ua phpВеб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Для интернет-магазина требуется написание автоматического парсера описаний с сайта hotline.uaВеб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад