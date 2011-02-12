Склеить базы интернет-магазинов

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  2. Базы данных
Завершен4 заявки214 просмотров

Есть 2 интернет-магазина оба на одном движке, нужно совместить базы каталогов товаров (описания, позиции, поставщики и т.д.)

14 лет назад
PanicPrice
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Сделано в срок, согласно ТЗ - работой Владимира довольны.
Владимир четко описал, что надо делать, и даже подсказывал, где это искать, чтобы быстрее разобраться. С оплатой проблем тоже не было. Сотрудничеством остался полностью доволен. Владимир - отличный работодатель.

Заявки фрилансеров

BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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