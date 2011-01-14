На сайте DLE - вместо контента ???????? DLE - старой версии 3.7. Пытался исправить это всеми способами - которые нашел в поиске - не помогло. Требуется привести базу данных ...
Из данных .mdb
Экспортировать в ексель нужные данные объединенные ID
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Базы данных1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужна таблица с формой поиска. Таблица должна иметь функцию быстрого обновления. Остальное при обсужденииБазы данных13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Ребята, срочно нужна курсовая работа на delphi! разработка базы данных с возможностью авторизации как админ, и как пользователь! У пользователя есть возможности отсортировать по полям, просмотреть, поискать по базе! У а ...Базы данных8 заявокЗакрыт14 лет назад
Структура даных и задание в файле Указиваем цены Обе БД на одном сервереБазы данных1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $2500
Мы ищем разработчика для поэтапной реализации большой группы задач, связанных с улучшением нашего серверного API для игр. Оплата сдельная, по каждой задаче, но поток задач постоянный и непрекращающийся. Поэтому человек нужен на длительное время. Оплата ...Базы данных2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $150
Имеются базы Электронный каталог деталей Mercury Midas Каталог работает с использованием CD, занимает на винчестере всего 916Kb и каталог деталей Volvo Penta Электронный каталог запчастей Вольво поставляется на 1DVD Для начала предоставляю данные ...Базы данных2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Задача: Создать поисковую систему наподобии Iconfinder.com По дизайну и возможностям подобную. Задачи, которые должна выполнять эта система: Поиск нужного файла по названию или критериям. ...Базы данных3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Нужна помощь с дипломной работой "Автоматизирование работы приемной комиссии". Есть диплом, скаченный с интернета. Необходимо на основе этого диплома, сделать некоторые дополнительные разделы. А именно: нужно разработать структурную схему ...Базы данных5 заявокЗакрыт14 лет назад
Создать xls файл или базу данных. Два вида пользователей - админ 1 и 2 - видят все данные (столбцы) и т.д. Пользователи 1, 2, 3. - ограниченные права доступа. (видят ...Базы данных13 заявокЗакрыт14 лет назад
Разработать алгоритм и програмную реализацию проверки актеров,удаление дубликатов, объединения. Подстановки основных имен актеров вместо псевдонимов. Бозможно с использованием баз данных. Первый файл, в первом столбце номер фильма, во втором список актеров этого ...Базы данных1 исполнительЗакрыт14 лет назад