Создание поисковой системы

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт3 заявки194 просмотра

Задача:

Создать поисковую систему наподобии Iconfinder.com

По дизайну и возможностям подобную.

Задачи, которые должна выполнять эта система:

Поиск нужного файла по названию или критериям.

Также система должна мочь:

- возможность загружать файлы гостю (архивы zip-rar*) (выбирать названия каталога для загрузки, отдельно загружать превью файла)

- админка

- система администрирования загруженных файлов, файл не появляется в базе, пока не будет "одобрен" модератором

- возможность создания групп администраторов с разными возможностями (администрирование разных разделов)

- возможность хранения удалённых файлов некоторое заданное время (аналог корзины в windows)

- возможность регистрации пользователей (ввод имени, почты, пароля)

- возможность комментариев к файлам, доступно только для зарегестрированных пользователей

- возможность показа всех файлов что есть в базе данных по заданным критериям

- увеличение превью изображения при наведении курсора

- автоматическое проставление водяного знака на загружаемое изображение-превью

-интеграция с группой facebook

Пожалуйста при ответе на данный проект указывайте сразу примерную стоимость реализации подобного и примерные сроки разработки.

Рассматриваю как написание с движка с 0, так и уже существующие, но которые можно переделать под мои нужды.

!! Фрилансеры что укажут в своём портфолио примеры исполнения подобных работ будут рассматриваться приоритетно и в первую очередь. !!

Спасибо

14 лет назад
3dwarden
Юлий 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка базы данных для маркетинга

    Требуется разработка БД с доступом через web-интерфейс для сбора и анализа маркетинговой информации, с возможностью одновременной работы нескольких человек. В настоящее время данные собираются и хранятся в виде таблиц MS Excel, анализируются с помощью ...

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание базы данных фильмов

    $60

    Необходимо создать базу данных фильмов, не обязательно на access, с интерфейсом пользователя. Более подробно во вложении. Прототип интерфейса можно посмотреть здесь demo2.adultukr.com Все данные которые необходимы находятся в базе, в нескольких ...

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна помощь с базой данных по БД

    Здравствуйте. Нужна помощь с дипломной работой "Автоматизирование работы приемной комиссии". Есть диплом, скаченный с интернета. Необходимо на основе этого диплома, сделать некоторые дополнительные разделы. А именно: нужно разработать структурную схему ...

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Объединение, сортировка, удаление данных.

    Разработать алгоритм и програмную реализацию проверки актеров,удаление дубликатов, объединения. Подстановки основных имен актеров вместо псевдонимов. Бозможно с использованием баз данных. Первый файл, в первом столбце номер фильма, во втором список актеров этого ...

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая работа по 1С-Предприятие

    Изучив деятельность работающего предприятия, разработать прикладное решение (конфигурацию), автоматизирующее его работу на каком-либо участке с использованием технологической платформы 1С: Предприятие 8. Для разработки решения нужно: 1. описать кратко деятельность автоматизируемого предприятия, ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужна онлайн база объектов недвижимости

    Требуется онлайн база объектов недвижимости (видимо под Google Gears ). объединяющая много агентств, которые сами актуализируют свою информацию в ней и имеют возможность офлайновой работы с базой. нужен гибкий интерфейс с функциями персонификации для работы ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • 1C Битрикс

    Нужен человек кто может рассказать как все работает в 1С Битрикс. Научил всему и взял на обслуживание.

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ошибка при связи с БД

    $7

    При использовании функций, затрагивающих ajax, выбивает ошибку такого рода Fatal error: require_once(): Failed opening required '../classes/mysql.php' (include_path='/home/.../data:.') in /home/.../data/www/.../engine/ajax/rating.php on line 42 Необходимо устранить баг. Движок - DLE ...

    AJAXDLE
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад