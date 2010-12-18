Требуется разработка БД с доступом через web-интерфейс для сбора и анализа маркетинговой информации, с возможностью одновременной работы нескольких человек. В настоящее время данные собираются и хранятся в виде таблиц MS Excel, анализируются с помощью ...
Создание поисковой системы
Задача:
Создать поисковую систему наподобии Iconfinder.com
По дизайну и возможностям подобную.
Задачи, которые должна выполнять эта система:
Поиск нужного файла по названию или критериям.
Также система должна мочь:
- возможность загружать файлы гостю (архивы zip-rar*) (выбирать названия каталога для загрузки, отдельно загружать превью файла)
- админка
- система администрирования загруженных файлов, файл не появляется в базе, пока не будет "одобрен" модератором
- возможность создания групп администраторов с разными возможностями (администрирование разных разделов)
- возможность хранения удалённых файлов некоторое заданное время (аналог корзины в windows)
- возможность регистрации пользователей (ввод имени, почты, пароля)
- возможность комментариев к файлам, доступно только для зарегестрированных пользователей
- возможность показа всех файлов что есть в базе данных по заданным критериям
- увеличение превью изображения при наведении курсора
- автоматическое проставление водяного знака на загружаемое изображение-превью
-интеграция с группой facebook
Пожалуйста при ответе на данный проект указывайте сразу примерную стоимость реализации подобного и примерные сроки разработки.
Рассматриваю как написание с движка с 0, так и уже существующие, но которые можно переделать под мои нужды.
!! Фрилансеры что укажут в своём портфолио примеры исполнения подобных работ будут рассматриваться приоритетно и в первую очередь. !!
Спасибо
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