Создание поисковой системы

Задача:

Создать поисковую систему наподобии Iconfinder.com

По дизайну и возможностям подобную.

Задачи, которые должна выполнять эта система:

Поиск нужного файла по названию или критериям.

Также система должна мочь:

- возможность загружать файлы гостю (архивы zip-rar*) (выбирать названия каталога для загрузки, отдельно загружать превью файла)

- админка

- система администрирования загруженных файлов, файл не появляется в базе, пока не будет "одобрен" модератором

- возможность создания групп администраторов с разными возможностями (администрирование разных разделов)

- возможность хранения удалённых файлов некоторое заданное время (аналог корзины в windows)

- возможность регистрации пользователей (ввод имени, почты, пароля)

- возможность комментариев к файлам, доступно только для зарегестрированных пользователей

- возможность показа всех файлов что есть в базе данных по заданным критериям

- увеличение превью изображения при наведении курсора

- автоматическое проставление водяного знака на загружаемое изображение-превью

-интеграция с группой facebook

Пожалуйста при ответе на данный проект указывайте сразу примерную стоимость реализации подобного и примерные сроки разработки.

Рассматриваю как написание с движка с 0, так и уже существующие, но которые можно переделать под мои нужды.

!! Фрилансеры что укажут в своём портфолио примеры исполнения подобных работ будут рассматриваться приоритетно и в первую очередь. !!

Спасибо