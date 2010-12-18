Здраствуйте господа фрилансеры. На этом сайте http://www.ukraine.sos-passport.com/ необходимо сделать регистрационную страницу для клиентов службы... В конце флеш заставки высвечивается 3 панельки. В первой панельке нужно ввести номер и серию своего национального паспорта.Во второй панельке нужно ...
Необходимо сделать несколько запросов в MSSQL2008
Проект представляет себе простую форму рапорта zakupok v SQL.Vse dannie zapolneni i v
base dannih.Sleduschie vhodnie dannie
Imeutsya 2 tablisi xxx i yyy
V etih 2x-Tablisah sosredotocheni vse znacheniya neobhodimie dlya reporta.
sleduschie polya :
- Data v formate 20091102 k sojaleniu kak type integer
- Nomer materiala kak varchar nr.naprimer 50034 Tablisa xxx
- Nomer materiala kak varchar nr.naprimer 50034 Tablisa yyy
- VNDMAM soderjit imya postavschika basiruyas na vendor
- Pole p1crbr dlya rascheta summi v denejnom ekvivalente naprimer 218 rublei 22
kopeek
- Pole p2crbr dlya rascheta btutto summi kak i naverhu
S pomoschuu SQL nado dobitsya sleduschei tablisi (Goda 2009,2010,2011)
Jan 2010
Drugie 11
mesyasev
Quartal 1
I drugie kvartali
Summa za god I
po polugodam
Za god 120 rublei
Za polgoda 60
rublei
Delta po formule (2010/2009-1) *100.
10 rublei
10 rublei
30 rublei
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