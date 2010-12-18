Необходимо сделать несколько запросов в MSSQL2008

$50
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Завершен3 заявки174 просмотра

Проект представляет себе простую форму рапорта zakupok v SQL.Vse dannie zapolneni i v

base dannih.Sleduschie vhodnie dannie

Imeutsya 2 tablisi xxx i yyy

V etih 2x-Tablisah sosredotocheni vse znacheniya neobhodimie dlya reporta.

sleduschie polya :

- Data v formate 20091102 k sojaleniu kak type integer

- Nomer materiala kak varchar nr.naprimer 50034 Tablisa xxx

- Nomer materiala kak varchar nr.naprimer 50034 Tablisa yyy

- VNDMAM soderjit imya postavschika basiruyas na vendor

- Pole p1crbr dlya rascheta summi v denejnom ekvivalente naprimer 218 rublei 22

kopeek

- Pole p2crbr dlya rascheta btutto summi kak i naverhu

S pomoschuu SQL nado dobitsya sleduschei tablisi (Goda 2009,2010,2011)

Jan 2010

Drugie 11

mesyasev

Quartal 1

I drugie kvartali

Summa za god I

po polugodam

Za god 120 rublei

Za polgoda 60

rublei

Delta po formule (2010/2009-1) *100.

10 rublei

10 rublei

30 rublei

SQL
14 лет назад
20030217
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

wiseman33
52 года
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26 отзывов
14 лет назад
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3 дня
Отлично все сделано.Оперативно и соответствует моим требованиям на все 100 %.Рекомендую.
Интересная работа, доволен сотрудничеством. Спасибо.

Заявки фрилансеров

wiseman33
52 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов
14 лет назад

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