20030217

Арязанов 20030217

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Тест-платформа

    Необходимо сделать валидатор и/или тест-платформу для -Страниц(Веб-приложение) .Необходимо сделать валидатор и/или тест-платформу для -Страниц(Веб-приложение) .Подробности в тех.описании.

    Дизайн интерфейсов и игр3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт

    Необходимо сделать на небольшой скрипт (JAVA,PHP,итд ) для автоматического копирования под Windows с сетевого диска на другой сетевой диск

    JavaPHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

wiseman33
52 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов
$60
10 баллов
14 лет назад
Необходимо сделать несколько запросов в MSSQL2008
SQL
Интересная работа, доволен сотрудничеством. Спасибо.
Отлично все сделано.Оперативно и соответствует моим требованиям на все 100 %.Рекомендую.
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