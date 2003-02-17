Необходимо сделать валидатор и/или тест-платформу для -Страниц(Веб-приложение) .Необходимо сделать валидатор и/или тест-платформу для -Страниц(Веб-приложение) .Подробности в тех.описании.
Дизайн интерфейсов и игр3 заявки
Закрыт
14 лет назад
Необходимо сделать валидатор и/или тест-платформу для -Страниц(Веб-приложение) .Необходимо сделать валидатор и/или тест-платформу для -Страниц(Веб-приложение) .Подробности в тех.описании.
Необходимо сделать на небольшой скрипт (JAVA,PHP,итд ) для автоматического копирования под Windows с сетевого диска на другой сетевой диск
Проект представляет себе простую форму рапорта zakupok v SQL.Vse dannie zapolneni i v base dannih.Sleduschie vhodnie dannie Imeutsya 2 tablisi xxx i yyy V etih 2x-Tablisah sosredotocheni vse ...