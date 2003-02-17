Тест-платформа

Необходимо разработать мокапы для Android-приложения. Приложение будет аналогично этому: http://www.appbrain.com/app/fox-news/com.foxnews.android То есть надо посмотреть приложения для телеканала Fox News и набросать подобный интерфейс, но брендированный под другой европейский TV-канал (какой конкретно ...