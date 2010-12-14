Приватный проект для stepany4_aka_lcf

$310
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Есть программа - справочник на Delphi 7

Необходимо расширить функционал согласно ТЗ, перенести на Delphi 2010

бюджет: 10 000руб.

Delphi
14 лет назад
ovart
Артур 
44 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров