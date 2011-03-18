Приватный проект для Мирошиной Марии

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен1 заявка193 просмотра

Дизайн интерфейса для игры космической тематики.

14 лет назад
Gearheart
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Mariya_web
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 дней назад
14 лет назад
$1000
15 дней
В целом сотрудничество было приятным и дизайн получился хороший. Из отрицательного: - качество иконок, стиль неконсистентен между собой и с общим дизайном - сроки были затянуты - невнимательность к дизайнерской спецификации Из положительного: - работы было сделано больше, чем изначально договоривались за те же деньги - общее качество дизайна - хорошая коммуникабельность
Проект Владимира был интересен и необычен. Коммуникация велась хорошо, за исключением некоторых существенных изменений по ходу работы как в постановке задачи так и в функциональности проекта, что и привело к "затянутым срокам" и "невнимательному чтению спецификации". В общем и целом - сотрудничество оказалось продуктивным

Заявки фрилансеров

Mariya_web
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 дней назад
14 лет назад
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