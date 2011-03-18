Приватный проект для Мирошиной Марии

В целом сотрудничество было приятным и дизайн получился хороший. Из отрицательного: - качество иконок, стиль неконсистентен между собой и с общим дизайном - сроки были затянуты - невнимательность к дизайнерской спецификации Из положительного: - работы было сделано больше, чем изначально договоривались за те же деньги - общее качество дизайна - хорошая коммуникабельность