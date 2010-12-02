Создать дизайн, меню и разделы группы в ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт7 заявок192 просмотра

Создать дизайн, меню и разделы группы в ВКОНТАКТЕ.

адрес группы: http://vkontakte.ru/club9343884

14 лет назад
maxioYa
Максим 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров