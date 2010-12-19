Нарисовать минимальное гуи для торрент клиента

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен4 заявки197 просмотров

Сабж

основное окно:

фон спокойный, нейтральный. правый верхний угол - крестик (закрыть приложение)

шапка - место под название файла

центр

2 кнопки крупные

скачать бесплатно, скачать платно

низ - маленькая кнопка cancel

нужен только фон, текст будет на разных языках.

детали с исполнителем

подробнее пм или ася 193_01_84*65

оплата вмз

14 лет назад
Blinter
Михаил 
42 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

monstrpix
Заброшен 
84 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$20
1 день
Молодчик, отлично справился. быстро, как мне было нужно, в бюджете. все как надо понял и реализовал. буду обращаться еще.

Заявки фрилансеров

monstrpix
Заброшен 
84 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
14 лет назад

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