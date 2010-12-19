Необходимо сделать дизайн интерфейса программы. Схематично формы программы уже есть (GUI DEsign Studio) , необходимо отрисовать их. Программа для десктоп приложения , не веб сайт. ...
Нарисовать минимальное гуи для торрент клиента
Сабж
основное окно:
фон спокойный, нейтральный. правый верхний угол - крестик (закрыть приложение)
шапка - место под название файла
центр
2 кнопки крупные
скачать бесплатно, скачать платно
низ - маленькая кнопка cancel
нужен только фон, текст будет на разных языках.
детали с исполнителем
подробнее пм или ася 193_01_84*65
оплата вмз
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