Сабж основное окно: фон спокойный, нейтральный. правый верхний угол - крестик (закрыть приложение) шапка - место под название файла центр 2 кнопки крупные скачать ...
Интерфейс Х2
Ответить опературу WM Technical Support и оказать помощь в подключении интерфейс Х2
"Выполните запрос к нашему серверу на передачу средств используя ваши скрипты на вашем сервере, подписываемые вашим WMID и пришлите нам XML запрос в исходном виде, который был отправлен на наш сервер и текст XML ответа нашего сервера - оба без парсинга.
Опишите, как вы получили оба текста, что для этого сделали. "
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