Ответить опературу WM Technical Support и оказать помощь в подключении интерфейс Х2

"Выполните запрос к нашему серверу на передачу средств используя ваши скрипты на вашем сервере, подписываемые вашим WMID и пришлите нам XML запрос в исходном виде, который был отправлен на наш сервер и текст XML ответа нашего сервера - оба без парсинга.

Опишите, как вы получили оба текста, что для этого сделали. "