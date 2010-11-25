maxioYa

Максим maxioYa

 
46 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн сайта и движок (интернет-магазин)

    $700

    Дизайн сайта и сайт (интернет-магазин) с возможностью продажи цифровых файлов, на движке типа Hostcms. По дизайну есть концепт и заготовки, но не все нравиться и готов сдать работу профессионалу. Во сколько может встать дизайн, верстка ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта

    $500

    Требуется создать сайт+интернет магазин. С современной панелью управления на русском языке, с большим количеством модулей, т.к. товары, новости, статьи, рейтинги, комментарии, обратная связь, связь с соц. сетями, rss-поток, теги, облако тегов, поиск, регистрация пользователей/личный кабинет, ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Движок для интернет магазина

    $400

    требуется реконструировать или создать новый сайт с функцией интернет-магазина (в том числе продажа электронного контента (мп3). Современный движок с максимальным количеством функций, кроме интеграции с 1С. СМС с нормальным русским переводом. Дизайн и наполнение контента сделаем ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад