Дизайн сайта и сайт (интернет-магазин) с возможностью продажи цифровых файлов, на движке типа Hostcms. По дизайну есть концепт и заготовки, но не все нравиться и готов сдать работу профессионалу. Во сколько может встать дизайн, верстка ...