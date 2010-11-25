Дизайн сайта и сайт (интернет-магазин) с возможностью продажи цифровых файлов, на движке типа Hostcms. По дизайну есть концепт и заготовки, но не все нравиться и готов сдать работу профессионалу. Во сколько может встать дизайн, верстка ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $700Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт13 лет назад
Создать дизайн, меню и разделы группы в ВКОНТАКТЕ. адрес группы: http://vkontakte.ru/club9343884Дизайн интерфейсов и игр7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется создать сайт+интернет магазин. С современной панелью управления на русском языке, с большим количеством модулей, т.к. товары, новости, статьи, рейтинги, комментарии, обратная связь, связь с соц. сетями, rss-поток, теги, облако тегов, поиск, регистрация пользователей/личный кабинет, ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $400
требуется реконструировать или создать новый сайт с функцией интернет-магазина (в том числе продажа электронного контента (мп3). Современный движок с максимальным количеством функций, кроме интеграции с 1С. СМС с нормальным русским переводом. Дизайн и наполнение контента сделаем ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад