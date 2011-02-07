Дизайн интерфейса админки CMS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен4 заявки285 просмотров

Есть скриншот админки CMS и образец в стиле которого надо сделать интерфейс админки.

Только нарисовать, резать не надо, отдать в PSD или CDR + JPEG

14 лет назад
irAlex
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

gatanegra
46 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$50
7 дней
Профессионально и всрок. Рекомендую.
Успешно завершили проект. Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

gatanegra
46 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад