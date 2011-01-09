Интерфейс приложений под iPhone

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен6 заявок197 просмотров

Необходимо создание иконок для приложений под iPhone.

14 лет назад
ovs
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dm_marchenko
Алекс 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
25 отзывов
14 лет назад
$6
1 день
Всё оперативно и качественно выполнено, с учётом моих пожеланий. Думаю, что наше сотрудничество с Дмитрием на этом не закончится.
Остался очень довольным работой с Олегом! Работать было легко, чёткое ТЗ, мгновенная оплата, всем рекомендую! Мои +10

Заявки фрилансеров

dm_marchenko
Алекс 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
25 отзывов
14 лет назад