Здраствуйте господа фрилансеры. На этом сайте http://www.ukraine.sos-passport.com/ необходимо сделать регистрационную страницу для клиентов службы... В конце флеш заставки высвечивается 3 панельки. В первой панельке нужно ввести номер и серию своего национального паспорта.Во второй панельке нужно ...
Разработка базы данных для маркетинга
Требуется разработка БД с доступом через web-интерфейс для сбора и анализа маркетинговой информации, с возможностью одновременной работы нескольких человек.
В настоящее время данные собираются и хранятся в виде таблиц MS Excel, анализируются с помощью сводных таблиц. Объем данных в ключевых таблицах превышает 300 тыс. строк (*25 столбцов). БД должна обеспечивать обработку типовых запросов/отчетов, экспорт данных в Excel, допускать ввод не формализованной информации (комментарии, web-ссылки, документы), а также исключать возможность несанкционированного доступа и выноса информации за пределы предприятия. Возможна дальнейшая доработка под новые требования.
Дополнение. Подготовлено ТЗ требуемой БД с описанием особенностей (см.прикрепленные файлы). Подробное описание полей БД (таблицы) высылается по запросу.
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