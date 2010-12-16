Разработка базы данных для маркетинга

Требуется разработка БД с доступом через web-интерфейс для сбора и анализа маркетинговой информации, с возможностью одновременной работы нескольких человек.

В настоящее время данные собираются и хранятся в виде таблиц MS Excel, анализируются с помощью сводных таблиц. Объем данных в ключевых таблицах превышает 300 тыс. строк (*25 столбцов). БД должна обеспечивать обработку типовых запросов/отчетов, экспорт данных в Excel, допускать ввод не формализованной информации (комментарии, web-ссылки, документы), а также исключать возможность несанкционированного доступа и выноса информации за пределы предприятия. Возможна дальнейшая доработка под новые требования.

Дополнение. Подготовлено ТЗ требуемой БД с описанием особенностей (см.прикрепленные файлы). Подробное описание полей БД (таблицы) высылается по запросу.