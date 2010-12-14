Здраствуйте господа фрилансеры. На этом сайте http://www.ukraine.sos-passport.com/ необходимо сделать регистрационную страницу для клиентов службы... В конце флеш заставки высвечивается 3 панельки. В первой панельке нужно ввести номер и серию своего национального паспорта.Во второй панельке нужно ...
Создание гибкой базы данных недвижимости.
Требуется создать базу данных объектов недвижимости с интуитивно понятным интерфейсом.
База данных должна содержать как минимум одного администратора и учетные записи агентов, которые могут добавлять записи, но не удалять их.
Программа должна давать ID объектам из выбранной администратором зоны (квартира ID K0001, K0002... Земля P0001, P0002...)
Экспорт объектов в PDF и DOC формат.
Очень важна система отображения. Т.е. Под специальной учетной записью "Каталог" программа и должна работать как каталог, просмотр и поиск объектов с удобной формой просмотра фотографий.
Желательно чтобы программа умела добавлять объекты на сайт.
И желательно наличие возможности обмена данными с другим офисом, где будет стоять данная программа.
Заявки фрилансеров
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