Создание гибкой базы данных недвижимости.

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт16 заявок365 просмотров

Требуется создать базу данных объектов недвижимости с интуитивно понятным интерфейсом.

База данных должна содержать как минимум одного администратора и учетные записи агентов, которые могут добавлять записи, но не удалять их.

Программа должна давать ID объектам из выбранной администратором зоны (квартира ID K0001, K0002... Земля P0001, P0002...)

Экспорт объектов в PDF и DOC формат.

Очень важна система отображения. Т.е. Под специальной учетной записью "Каталог" программа и должна работать как каталог, просмотр и поиск объектов с удобной формой просмотра фотографий.

Желательно чтобы программа умела добавлять объекты на сайт.

И желательно наличие возможности обмена данными с другим офисом, где будет стоять данная программа.

14 лет назад
4ikotillo
Илья 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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