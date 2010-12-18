Объединение, сортировка, удаление данных.

Разработать алгоритм и програмную реализацию проверки актеров,удаление дубликатов, объединения. Подстановки основных имен актеров вместо псевдонимов. Бозможно с использованием баз данных.

Первый файл, в первом столбце номер фильма, во втором список актеров этого фильма через запятую.

Второй файл список самих актеров с параметрами, в первом столбце имя актера, во втором псевдонимы, в третьем, дата рождения и т.д.

Примеры файлов во вложении.

Что необходимо сделать.

1. Во втором файле актеры взяты из различных источников, следовательно актеры могут повторятся, необходимо убрать дубликаты, а при необходимости объеденить (необходимость объеденить наступает если актер в разных строках один и тот же но например в одном актере заполнен парамет дата рождения а во втором нет, если же параметр заполнен в обоих местах и он не идентичен то должна предлагаться возможность выбора параметра для этого актера).

Также необходимо учитывать псевдонимы, например

Актер Вася псевдонимы (саша, петя, юра)

Актер Саша псевдонимы (вася, петя, юра)

это фактически один актер но с перепутаными местами имен и псевдонимов, в этом случае должна даваться возможность выбора основного имени актеров.

Необходимо учесть все вариации с именами и псевдонимами.

2. В первом файле имена написанные через запятую могут быть как именами так и псевдонимами, необходимо выполнить объединение тоесть вместо псевдонимов подставить соответствующие им имена. Соответствие имен и псевдонимов берется из второго файла..

3. Работать программа должна в полуавтоматическом режиме, тоесть чтобы я мог видеть что с чем объединяется.

Все что непонятно спрашивайте, поскольку задание фактически есть в голове, но возможно я не правильно его сформулировал.