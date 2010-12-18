Нужна онлайн база объектов недвижимости

Требуется онлайн база объектов недвижимости (видимо под Google Gears ). объединяющая много агентств, которые сами актуализируют свою информацию в ней и имеют возможность офлайновой работы с базой. нужен гибкий интерфейс с функциями персонификации для работы каждого с хорошим инструментом по поиску, систематизации и отображению информации(графической и текстовой). база должна быть доступна для просмотра всем желающим в сети, а так же на опред. условиях позволять добавлять объекты рядовым пользователям.

интересуют предложения с ориентировочными сроками и бюджетом.

спасибо