1C Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт2 заявки154 просмотра

Нужен человек кто может рассказать как все работает в 1С Битрикс. Научил всему и взял на обслуживание.

14 лет назад
Grigorian
Владимир 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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