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Курсовая работа по 1С-Предприятие
Изучив деятельность работающего предприятия, разработать прикладное решение (конфигурацию), автоматизирующее его работу на каком-либо участке с использованием технологической платформы 1С: Предприятие 8.
Для разработки решения нужно:
1. описать кратко деятельность автоматизируемого предприятия,
2. построить схему структуры предприятия,
3. описать уровень автоматизации предприятия,
4. выявить проблемы предприятия,
5. сформулировать постановку задачи,
6. построить схему взаимосвязи объектов,
7. разработать автоматизированную информационную систему,
8. составить блок-схемы разработанных модулей,
9. приложить программный код модулей,
10. показать результат отладки и работы объектов в виде скриншотов,
11. приложить разработанную конфигурацию в электронном варианте.
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