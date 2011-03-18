Курсовая работа по 1С-Предприятие

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Завершен4 заявки406 просмотров

Изучив деятельность работающего предприятия, разработать прикладное решение (конфигурацию), автоматизирующее его работу на каком-либо участке с использованием технологической платформы 1С: Предприятие 8.

Для разработки решения нужно:

1. описать кратко деятельность автоматизируемого предприятия,

2. построить схему структуры предприятия,

3. описать уровень автоматизации предприятия,

4. выявить проблемы предприятия,

5. сформулировать постановку задачи,

6. построить схему взаимосвязи объектов,

7. разработать автоматизированную информационную систему,

8. составить блок-схемы разработанных модулей,

9. приложить программный код модулей,

10. показать результат отладки и работы объектов в виде скриншотов,

11. приложить разработанную конфигурацию в электронном варианте.

14 лет назад
ilsur25
Ильсур 
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

senat56
Сергей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Толковый исполнитель. Не подвел сроками выполнения курсовых работ на 1С нашей группе. Сделал даже больше чем нужно было - чем приятно удивил. Что непонятно - всегда объяснит что и как делать, как настраивать и т.п. Защитились на "4" и "5".
Очень хороший работодатель. Приятен в общении. Все расскажет, объяснит. Своевременная оплата. Советую ВСЕМ!!!

Заявки фрилансеров

senat56
Сергей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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