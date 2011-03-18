Курсовая работа по 1С-Предприятие

Толковый исполнитель. Не подвел сроками выполнения курсовых работ на 1С нашей группе. Сделал даже больше чем нужно было - чем приятно удивил. Что непонятно - всегда объяснит что и как делать, как настраивать и т.п. Защитились на "4" и "5".