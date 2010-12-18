Требуется разработка БД с доступом через web-интерфейс для сбора и анализа маркетинговой информации, с возможностью одновременной работы нескольких человек. В настоящее время данные собираются и хранятся в виде таблиц MS Excel, анализируются с помощью ...
Нужна помощь с базой данных по БД
Здравствуйте.
Нужна помощь с дипломной работой "Автоматизирование работы приемной комиссии".
Есть диплом, скаченный с интернета. Необходимо на основе этого диплома, сделать некоторые дополнительные разделы.
А именно: нужно разработать структурную схему БД и сделать формирование структурной схемы БД с помощью case-средств.
За подробностями и предложениями, обращайтесь: ICQ 397736740
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