Исправить кодировку базы данных дижка DLE

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен6 заявок196 просмотров

На сайте DLE - вместо контента ???????? DLE - старой версии 3.7. Пытался исправить это всеми способами - которые нашел в поиске - не помогло. Требуется привести базу данных в нормальное состояние - чтобы контент на сайте отображался нормально. Если это возможно вообще, т.к. сам дамп базы похоже битый. Если исправить базу не будет возможности -то как минимум необходимо сделать - чтобы новые, добавляемые на сайт новости отображались нормально -т.к. когда новые новости добавляешь на сайт они тоже отображаются в виде вопросов.

DLE
14 лет назад
mozgaromalux
Алексей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

pk2002
Павел 
44 года
19 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$15
1 день
Исправил кодировку в базе - хотя до этого несколько человек не смогли это сделать. Рекомендую как грамотного специалиста.
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, оплата без задержек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

pk2002
Павел 
44 года
19 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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