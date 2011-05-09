Исправить кодировку базы данных дижка DLE

На сайте DLE - вместо контента ???????? DLE - старой версии 3.7. Пытался исправить это всеми способами - которые нашел в поиске - не помогло. Требуется привести базу данных в нормальное состояние - чтобы контент на сайте отображался нормально. Если это возможно вообще, т.к. сам дамп базы похоже битый. Если исправить базу не будет возможности -то как минимум необходимо сделать - чтобы новые, добавляемые на сайт новости отображались нормально -т.к. когда новые новости добавляешь на сайт они тоже отображаются в виде вопросов.