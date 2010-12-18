Интегрирование баз данных в ShopCMS 3.1.2

Имеются базы Электронный каталог деталей Mercury Midas Каталог работает с использованием CD, занимает на винчестере всего 916Kb и каталог деталей Volvo Penta Электронный каталог запчастей Вольво поставляется на 1DVD

Для начала предоставляю данные по каталогу деталей Mercury .Необходимо подготовить базу товара в формате CSV файлов с определенной организацией (структурой) строк и столбцов.Скриншоты исходников прилагаются. При необходимости ссылка на исходники