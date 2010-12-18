Программирование API для игр

$2500
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  2. Базы данных
Закрыт2 заявки465 просмотров

Мы ищем разработчика для поэтапной реализации большой группы задач, связанных с улучшением нашего серверного API для игр. Оплата сдельная, по каждой задаче, но поток задач постоянный и непрекращающийся. Поэтому человек нужен на длительное время. Оплата получится примерно в районе 30-50 т.р. в месяц, в зависимости от скорости работы. Обычно одна задача - это группа методов API. Методы примерно такие же ВКонтакте: getFriends, getProfiles, execute, getPhotos и т.д. Каждый метод тестируется с помощью unit тестов, которые также пишет разработчик.

Для выполнения этих задач необходимо иметь опыт работы с unit-тестами. Надо понимать что это такое и зачем они нужны и самое главное - быть идеолгически убеждённым всё тестировать. Кроме того, нужно знать язык PHP, поскольку сейчас всё написано именно на нём и быть лояльным к этому языку. Очень желательно иметь опыт работы с MongoDB, знать её особенности. Большая часть работы будет представлять собой рефакторинг существующего кода, поэтому надо уметь рефакторить и любить этим заниматься. Ну и естественно надо знать принципы ООП, писать код в каком-то едином стиле и вообще то что должен уметь каждый нормальный программист.

А, ещё нужно уметь пользоваться Linux (команды в терминале писать) на серверной стороне чтобы работать с Mongo, тестировать и прочее. Конкретно там Gentoo.

О компании: http://gametome.ru/about/

LinuxMongoDBPHP
14 лет назад
eugene20237
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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