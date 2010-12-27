Срочно! Курсовая работа На Delphi

Ребята, срочно нужна курсовая работа на delphi!

разработка базы данных с возможностью авторизации как админ, и как пользователь!

У пользователя есть возможности отсортировать по полям, просмотреть, поискать по базе!

У а админа все те же + удалить, добавить, изменить и главное должно быть поле для написание SQL запросов.