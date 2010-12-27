Срочно! Курсовая работа На Delphi

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт8 заявок310 просмотров

Ребята, срочно нужна курсовая работа на delphi!

разработка базы данных с возможностью авторизации как админ, и как пользователь!

У пользователя есть возможности отсортировать по полям, просмотреть, поискать по базе!

У а админа все те же + удалить, добавить, изменить и главное должно быть поле для написание SQL запросов.

DelphiSQL
14 лет назад
vardhov
Софт 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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