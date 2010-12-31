Достать и интегрировать данные

Здравствуйте!

Задача: выкачать-вытащить-спарсить с диска/создать/перепрограммировать базу данных из официального электронного каталога автозапчастей Microcat Hyundai,Microkat Kia,CHEVROLET EUROPE EPC,SsangYong EPC, (TecDoc интересен меньше всего т.к. есть в интернете) (двумя словами, марки Кореи, 5 каталогов) или его электронного аналога на официальном web в виде базы данных с записями следующего вида:

марка-модель-параметры-группа-подгруппа-деталь-каталожный номер (под каждый номер иллюстрация, находящаяся в каталоге)

с сохранением возможности поиска по VIN номеру, марки, модели.

База данных нужна в доступном виде для подключения к WEB интерфейсу,также необходимо сделать возможность обновления базы каталога, интегрировать базу каталога в структуру сайта и соединить ее со всеми модулями сайта ( сайт написан на php, БД – MySql, система управления контентом самописная).

Примеры таких встроенных баз есть. Последние каталоги можно скачать в интернете (могу дать ссылки). По поводу парсинга сайтов, можно , толлько если вы найдете сайт где есть база по VIN и плюс картинки без водяных знаков - пишите, будем рассматривать.

Пожалуйста, во избежание недоразумений подтверждайте свое участие не позднее чем через 1-2 дня. Или ваша работа будет передана другим лицам. Пишите конкретные сроки, актуальность и источник данных, обговариваем цену и за работу - тогда я гарантирую Вам оплату и гарантирую, что этого каталога нет в работе у другого.

Пожалуйста не оставляйте сообщения здесь, лучше сразу писать в аську 83триодин59 с вопросом. А лучше звонить skype d(точка)v(точка)kruglov. Это сэкономит и мое, и ваше время.

Перевод денег: WM / ЯД / Межбанковский /Блиц перевод, как вам угодно.

Кто уже имел дело с базами , присылайте примеры, буду рад общению.