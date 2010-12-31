Написать 10 запросов для БД - ОРАКЛ

Мне нужно написать следующие запросы:

2. Создать запрос для вывода списка дисциплин, по которым на сессии было получено максимальное количество пятерок.

3. Создать запрос для вывода списка фамилий студентов, которые не сдали ни одного экзамена в сессию, т.е. они могли делать попытки, но эти попытки были неудачными.

4. Создать запрос для вывода списка фамилий студентов-хвостистов с указанием дисциплин, которые им необходимо еще досдать в данную сессию.

5. Создать запрос для вывода списка фамилий студентов с указанием количества несданных ими в сессию дисциплин.

6. Создать запрос для вывода списка названий специальностей, по которым учится максимальное количество групп.

7. Создать запрос для вывода списка групп, в которых нет должников.

8. Создать запрос для получения информации о группах:

Группа Кол-во

студентов Название

Специальности Кол-во круглых отличников Кол-во

должников

121

122

……

9. Увеличить вдвое стипендию студентам, которые сдали все предусмотренные учебным планом для их специальности экзамены с первого раза на отлично.

10. Определить дату ближайших к заданной дате выборов президента США. Выборы президента проводятся в США в первый понедельник после первого вторника ноября високосного года. Заданная дата должна вводиться как параметр.

Схема БД и текст файла .sql для создания БД во вложении

НУЖНЫ ЗАПРОСЫ + РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ РАБОТЫ В ВИДЕ ПРИНСКРИНОВ