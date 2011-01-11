На сайте DLE - вместо контента ???????? DLE - старой версии 3.7. Пытался исправить это всеми способами - которые нашел в поиске - не помогло. Требуется привести базу данных ...
Работа для программиста на Visual Basic 6.0
Работа не сложная добавить в исходник несколько строк кода
все подробности в skype: exompie
без микрофона не добавлять ...
Заявки фрилансеров
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