Требуется оптимизация БД сайта (Joomla)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт6 заявок198 просмотров

Здравствуйте!

Хостер ругается, что сайт выдает критическую нагрузку на SQL-сервер. Что при 200 уников в сутки - нереально. Скорее всего нагрузку выдает (-ют) какой-то неоптимизированный запрос из самописных компонентов (делали несколько доработок)

Требуется оптимизация запросов, т.к. некоторые категории использующие запросы - даже с невооруженным взглядом открываются долго.

URL сайта отпишу в личку, оставившим заявки.

JoomlaSQL
14 лет назад
DarkSkyZ
Максим 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

D3v1L
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$100
7 дней

Заявки фрилансеров

D3v1L
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Учет рабочего времени сотрудников по проектам

    $250

    Необходимо разработать БД учета рабочего времени сотрудников с веб-интерфейсом. Описание. Деятельность компании связана с выполнением большого кол-ва проектов со строго регламентированными сроками. У каждого проекта есть ответственный и исполнители (ответственный также может быть ...

    MySQLPHP
    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Достать и интегрировать данные

    $1000

    Здравствуйте! Задача: выкачать-вытащить-спарсить с диска/создать/перепрограммировать базу данных из официального электронного каталога автозапчастей Microcat Hyundai,Microkat Kia,CHEVROLET EUROPE EPC,SsangYong EPC, (TecDoc интересен меньше всего т.к. есть в интернете) (двумя словами, марки Кореи, 5 каталогов) ...

    MySQLPHP
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать 10 запросов для БД - ОРАКЛ

    Мне нужно написать следующие запросы: 2. Создать запрос для вывода списка дисциплин, по которым на сессии было получено максимальное количество пятерок. 3. Создать запрос для вывода списка фамилий студентов, которые не сдали ни ...

    SQL
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочно! Курсовая работа На Delphi

    $20

    Ребята, срочно нужна курсовая работа на delphi! разработка базы данных с возможностью авторизации как админ, и как пользователь! У пользователя есть возможности отсортировать по полям, просмотреть, поискать по базе! У а ...

    DelphiSQL
    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программирование API для игр

    $2500

    Мы ищем разработчика для поэтапной реализации большой группы задач, связанных с улучшением нашего серверного API для игр. Оплата сдельная, по каждой задаче, но поток задач постоянный и непрекращающийся. Поэтому человек нужен на длительное время. Оплата ...

    LinuxMongoDBPHP
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интегрирование баз данных в ShopCMS 3.1.2

    $150

    Имеются базы Электронный каталог деталей Mercury Midas Каталог работает с использованием CD, занимает на винчестере всего 916Kb и каталог деталей Volvo Penta Электронный каталог запчастей Вольво поставляется на 1DVD Для начала предоставляю данные ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад