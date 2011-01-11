Требуется оптимизация БД сайта (Joomla)

Здравствуйте!

Хостер ругается, что сайт выдает критическую нагрузку на SQL-сервер. Что при 200 уников в сутки - нереально. Скорее всего нагрузку выдает (-ют) какой-то неоптимизированный запрос из самописных компонентов (делали несколько доработок)

Требуется оптимизация запросов, т.к. некоторые категории использующие запросы - даже с невооруженным взглядом открываются долго.

URL сайта отпишу в личку, оставившим заявки.