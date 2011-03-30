Здравствуйте! Нужен редизайн и тут же новый логотип (фирменный стиль) для сайта. www.kovkastroy.ru (сделали зеркало сайта аrtеfеrrо.ru - вводим ручками) На текущий момент - дизайн начала этого века ...
- Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Для сайта нужен качественный копирайт и рерайт по тематике художественная ковка металла с вхождениями определенных ключевых слов. На главной копирайт 3000 - 4000 зн (уникальность максимальная, с ключевыми, читаемость) ...Копирайтинг39 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Сейчас только по своей невнимательности удалил директорию на своем ВДС. CentOS , удалил все из /var/www а там сайты ))) бэкапы всего конечно имеются, но очень неохото 10 сайтов ...Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
Здравствуйте! Описываю задание: Имеется сайт, на котором имеются проблемные PHP скрипты (самописные) - поэтому сервак грузится нереально от нагрузки на MySQL... Попробовал даже на VDS сайт перенести, все равно тормозит ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте! Описываю задание: Имеется сайт, на котором уж очень не оптимизированы хапросы на MySQL - поэтому сервак грузится нереально просто.... Попробовал даже на VDS сайт перенести, все равно тормозит нереально. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать сетку сайтов. Знаю, что плохо. Но цели требуют именно этого. Итак, Домены есть, хостинг есть, контент есть, WP-сборка есть, контент уже импортирован в WP. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Требуется исправить ошибки (возможно PHP) на сайте. Основная ошибка: Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /xxxx.php on line 459 + проверить методами программиста (FireBuq, DragonFly, больше ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Требуется произвести оптимизацию PHP-скриптов сайта. DB уже оптимизирована специалистом, но запросы к DB из скриптов "корявые" так сказать... Потому создается нагрузка на сервер большая, страницы тормозят... Желающие ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Требуется реализация нескольких страниц сайта: 1. Есть домен domen.ru и БД MySQL 2. Пользователь заходит на domen.ru и видит приветствие, а также текстовое поле - куда он ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Здравствуйте! Хостер ругается, что сайт выдает критическую нагрузку на SQL-сервер. Что при 200 уников в сутки - нереально. Скорее всего нагрузку выдает (-ют) какой-то неоптимизированный запрос из самописных компонентов (делали несколько доработок) ...Базы данных1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Требуется качественный копирайт 4000-5000 знаков с пробелами на тему: ковка, художественная ковка. Повторяю, требуется именно копирайт. Рерайт, применение синонимайзеров и т.д. неприемлимо. Буду обязательно проверять уникальность, стиль ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте! Задача следующая: Есть сайт на Joomla 1.0.12. Требуется перенести на Joomla 1.5.22 Сделал бы перенос сам стандартными средствами, но загвоздка в том, что у нас используется JPortfolio под 1.0.12, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад