DarkSkyZ

Максим DarkSkyZ

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

SargonIII
Евгений 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$110
10 баллов
9 лет назад
Исправить скрипты сайта, из-за кот. идет нагрузка
MySQLPHP
Приятно было поработать.
Человек, знающий свое дело! Оптимизировал PHP скрипты отлично, дал полезные советы. Нагрузка на сервер значительно упала. Сделал все качественно и быстро. Рекомендую!
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Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
14 дней назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Требуется хороший копирайт (художественная ковка)
Максим, обязательно обращайтесь еще!
Нататья выполнила текст с учетом всех требований. Результат очень понравился как по стилю так и по техническим нюансам. Спасибо! Рекомендую ))
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maverick_den
Ден 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
63 отзыва(-6)
$20
10 баллов
14 лет назад
Перенести сайт с Joomla 1.0.12 на 1.5
Joomla
Хороший заказчик, предоставил все необходимое для работы, постоянно на связи в процессе выполнения задачи, оплата без проблем. Однозначно рекомендую!
Исполнитель сделал все, что нужно было - в кратчайшие сроки. Очень приятен в общении. Чувствуется, что отлично знает свое дело! Рекомендую!
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