Учет рабочего времени сотрудников по проектам

Необходимо разработать БД учета рабочего времени сотрудников с веб-интерфейсом.

Описание.

Деятельность компании связана с выполнением большого кол-ва проектов со строго регламентированными сроками. У каждого проекта есть ответственный и исполнители (ответственный также может быть единственным исполнителем). Каждый сотрудник одновременно может работать над несколькими проектами, в одних как ответственный, в других - как исполнитель. У каждого проекта имеется стоимость. Проекты могут быть как длительными (несколько мес.) так и очень короткими (один день). Одни возникают неожиданно (срочные), другие - известны за год с датами дедлайнов. В проектах могут быть подпроекты.

Идея в том, чтобы ответственные фиксировали свои проекты в БД через максимально простой веб-интерфейс, а каждый сотрудник в конце каждого рабочего дня отмечал сколько времени (в %) он потратил сегодня на тот или иной проект. В конце каждого дня (после 23.59) ответственные и руководитель предприятия получают отчеты (по проектам и по сотрудникам).

Также интересует возможность интеграции с MS Outlook. Например, при занесении нового проекта в БД - автоматическая отправка Задачи Outlook исполнителям, а в конце каждого дня - апдейт процесса выполнения.

Как побочный эффект внедрения системы - возможен учет рабочих дней в году. Например, если сотрудник не ввел данные до конца рабочего дня, значит рук-ль получает уведомление, что он отсутствовал на работе и предложение выбрать Опуск/Болезнь/Командировка и пр. И в конце года - подробная статистика.

Подчеркну, что очень важна простота и удобство работы с оболочкой.

Еще один важный момент - исполнитель должен быть из Украины, т.к. оплата будет производиться в ГРН (нал/безнал через СПД)

Желательна реализация на php + MySQL