На сайте DLE - вместо контента ???????? DLE - старой версии 3.7. Пытался исправить это всеми способами - которые нашел в поиске - не помогло. Требуется привести базу данных ...
Учет рабочего времени сотрудников по проектам
Необходимо разработать БД учета рабочего времени сотрудников с веб-интерфейсом.
Описание.
Деятельность компании связана с выполнением большого кол-ва проектов со строго регламентированными сроками. У каждого проекта есть ответственный и исполнители (ответственный также может быть единственным исполнителем). Каждый сотрудник одновременно может работать над несколькими проектами, в одних как ответственный, в других - как исполнитель. У каждого проекта имеется стоимость. Проекты могут быть как длительными (несколько мес.) так и очень короткими (один день). Одни возникают неожиданно (срочные), другие - известны за год с датами дедлайнов. В проектах могут быть подпроекты.
Идея в том, чтобы ответственные фиксировали свои проекты в БД через максимально простой веб-интерфейс, а каждый сотрудник в конце каждого рабочего дня отмечал сколько времени (в %) он потратил сегодня на тот или иной проект. В конце каждого дня (после 23.59) ответственные и руководитель предприятия получают отчеты (по проектам и по сотрудникам).
Также интересует возможность интеграции с MS Outlook. Например, при занесении нового проекта в БД - автоматическая отправка Задачи Outlook исполнителям, а в конце каждого дня - апдейт процесса выполнения.
Как побочный эффект внедрения системы - возможен учет рабочих дней в году. Например, если сотрудник не ввел данные до конца рабочего дня, значит рук-ль получает уведомление, что он отсутствовал на работе и предложение выбрать Опуск/Болезнь/Командировка и пр. И в конце года - подробная статистика.
Подчеркну, что очень важна простота и удобство работы с оболочкой.
Еще один важный момент - исполнитель должен быть из Украины, т.к. оплата будет производиться в ГРН (нал/безнал через СПД)
Желательна реализация на php + MySQL
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Базы данных1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Задача: выкачать-вытащить-спарсить с диска/создать/перепрограммировать базу данных из официального электронного каталога автозапчастей Microcat Hyundai,Microkat Kia,CHEVROLET EUROPE EPC,SsangYong EPC, (TecDoc интересен меньше всего т.к. есть в интернете) (двумя словами, марки Кореи, 5 каталогов) ...Базы данных4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Мне нужно написать следующие запросы: 2. Создать запрос для вывода списка дисциплин, по которым на сессии было получено максимальное количество пятерок. 3. Создать запрос для вывода списка фамилий студентов, которые не сдали ни ...Базы данных1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Экспортировать в ексель нужные данные объединенные IDБазы данных2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужна таблица с формой поиска. Таблица должна иметь функцию быстрого обновления. Остальное при обсужденииБазы данных13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Ребята, срочно нужна курсовая работа на delphi! разработка базы данных с возможностью авторизации как админ, и как пользователь! У пользователя есть возможности отсортировать по полям, просмотреть, поискать по базе! У а ...Базы данных8 заявокЗакрыт14 лет назад
Структура даных и задание в файле Указиваем цены Обе БД на одном сервереБазы данных1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $2500
Мы ищем разработчика для поэтапной реализации большой группы задач, связанных с улучшением нашего серверного API для игр. Оплата сдельная, по каждой задаче, но поток задач постоянный и непрекращающийся. Поэтому человек нужен на длительное время. Оплата ...Базы данных2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $150
Имеются базы Электронный каталог деталей Mercury Midas Каталог работает с использованием CD, занимает на винчестере всего 916Kb и каталог деталей Volvo Penta Электронный каталог запчастей Вольво поставляется на 1DVD Для начала предоставляю данные ...Базы данных2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Задача: Создать поисковую систему наподобии Iconfinder.com По дизайну и возможностям подобную. Задачи, которые должна выполнять эта система: Поиск нужного файла по названию или критериям. ...Базы данных3 заявкиЗакрыт14 лет назад