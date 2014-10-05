PapinSibirjak

Ночному клубу требуется специалист по изготовлению афиш (плакатов). Специалист по разработке фирменного стиля (браслеты на руку, флаеры и др). Работа на постоянной основе. В графе бюджет указана цена за один плакат. Читать: от 20 долларов...
15 летний опыт по разработке и составлению
1. слоганов для фирм, компаний и частных лиц.
2. рекламных клипов (роликов) для радио и ТВ.
3. предвыборных компаний разных уровней.
4. PR-статей и рекламных материалов,
5. рекламных статей для печатных изданий и интернет – ресурсов)
Дополнительные возможности:
·составление сценариев для праздничных мероприятий и радио-эфиров,
·запись голосовых аудио-клипов (роликов). Имеется база более 40 разнообразных голосов.
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- $20Наружная реклама26 заявокЗакрыт9 лет назад
- $2500
Срочно! Требуется расторопный дизайнер для запуска ночного клуба в Тайланде (Пхукет). Оплачивается полный трансфер в Пхукет (приезд, отьезд). Оплачивается проживание на три недели. Плюс гонорар 2500 долларов. Требования: 1. Портфолио. 2. Возможность немедленного выезда.Интерьеры и Экстерьеры7 заявокЗакрыт9 лет назад