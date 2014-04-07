Parshonok

Антон Parshonok

 
33 годаУкраина/Киев
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Профессиональные навыки:

Рисунок от руки, хорошее владение всеми графическими пакетами.

Дизайн рекламно-полиграфической продукции.

Дизайн и разработка упаковки.

Разработка фирменного стиля, создание бренд-буков.

Участие в создании и продвижении новых брендов.

Цветокоррекция, верстка, допечатная подготовка (офсет, цифра, шелкография, широкоформатка).

Работа с заказчиком.

Портфолио:

https://freelance.ru/P.Anton

www.behance.net/PAnton

Контакты:

[email protected]

Skype: anton.parshonok

Портфолио
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Отзывы заказчиков
aristoc102
Виталий 
40 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Плакат курсов иностранных языков
все хорошо.
Все круто! Рекомендую!
Ответный отзыв
zampolit-vvp
Пилипчук 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Разработать макет для последней обложки глянцевого бизнес издания
Антон оперативно и качественно выполнил заказ. Представил несколько варинатов исполнения макета и креативно подошел к решению. Крайне доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
agensys
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Допечатная подготовка и верстка упаковок
в срок и оперативно, спасибо! рекомендуем.
Рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
agensys
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Верстка этикеток
Благодарны Антону за качественную и оперативную работу, будем сотрудничать.
Доволен сотрудничеством! Спасибо за проект!
Ответный отзыв
Верстка полиграфии
2 отзыва
$5/час
от $20от 3 дней
#128
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $50от 3 дней
#864
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от $20от 2 дней
#968
Обработка фотографий
нет отзывов
$3/час
от $20от 2 дней
#1181