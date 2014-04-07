Профессиональные навыки:
Рисунок от руки, хорошее владение всеми графическими пакетами.
Дизайн рекламно-полиграфической продукции.
Дизайн и разработка упаковки.
Разработка фирменного стиля, создание бренд-буков.
Участие в создании и продвижении новых брендов.
Цветокоррекция, верстка, допечатная подготовка (офсет, цифра, шелкография, широкоформатка).
Работа с заказчиком.
Портфолио:
Контакты:
Skype: anton.parshonok
Портфолио
- Сайт "VISHY"181 просмотр
- БК "УФИМЕЦ"190 просмотров
- Каталог мебели "Dreamery"221 просмотр
- Sunny Bunny225 просмотров
- БК "УФИМЕЦ"160 просмотров
- The ROOM133 просмотра
- L`Oreal Miss Manga170 просмотров
- Keep Calm & Play With Fonts173 просмотра
- DJ VASILIO136 просмотров
- ТТ170 просмотров
- L`Oreal So Couture157 просмотров
- L`Oreal ELSEVE122 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
9 лет назад
все хорошо.
Ответный отзыв
Все круто! Рекомендую!
$30
10 баллов
9 лет назад
Антон оперативно и качественно выполнил заказ. Представил несколько варинатов исполнения макета и креативно подошел к решению. Крайне доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рад сотрудничеству!
$20
10 баллов
9 лет назад
в срок и оперативно, спасибо! рекомендуем.
Ответный отзыв
Рад сотрудничеству!
$20
10 баллов
9 лет назад
Благодарны Антону за качественную и оперативную работу, будем сотрудничать.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством! Спасибо за проект!
Верстка полиграфии
2 отзыва
$5/час
от $20от 3 дней
#128
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $50от 3 дней
#864
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от $20от 2 дней
#968
Обработка фотографий
нет отзывов
$3/час
от $20от 2 дней
#1181