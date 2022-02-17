Pasha225699

Нужен блокчейн-разработчик (strong junior) С хорошим навыком прописывания ТЗ По остальным обязанностям в лс. По Full Stack (Middle) JS PHP C/C++ HTML
Системное администрированиенет заявок
Закрыт
2 года назад
Нужен блокчейн-разработчик (strong junior) С хорошим навыком прописывания ТЗ По остальным обязанностям в лс. По Full Stack (Middle) JS PHP C/C++ HTML
1 .Приём заявок от 100 евро .2.интервал между заявками 5 часов ( объясню дополнительно)
нужно написать 20-30 диалогов для проекта. С целью рекламы. Но упор должен быть не на коммерцию, а на креатив. Любые обезбашенные идеи которые придут в голову. пример сообщения («Я Шиллер в агентстве WNF. Меня заперли в ...