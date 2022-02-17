Pasha225699

нужно написать 20-30 диалогов для проекта. С целью рекламы. Но упор должен быть не на коммерцию, а на креатив. Любые обезбашенные идеи которые придут в голову. пример сообщения («Я Шиллер в агентстве WNF. Меня заперли в ...