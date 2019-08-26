PavelAndreev

$20
Нужен дизайн интерьера кухни гостинной. 21кв.м. Так же подобрать цвет кухни к стенам. Фото планировки и того, что нравиться во вложении. Цвет стен на фото кофе с молоком.
Интерьеры и Экстерьеры19 заявок
Закрыт
5 лет назад
Нужен дизайн интерьера кухни гостинной. 21кв.м. Так же подобрать цвет кухни к стенам. Фото планировки и того, что нравиться во вложении. Цвет стен на фото кофе с молоком.
Нужно сделать качественное векторное лого из PNG.
Нужно подкорректировать 16 изображений фигур на сайте по ссылке ниже. Фигуры должны быть живыми, с ровными краями. Цвет должен быть в тон меню в верхней части страницы(Голубой, темно синий). Размер 500px x 500px. Ссылки: ...