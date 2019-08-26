PavelAndreev

Павел PavelAndreev

 
39 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Сделать изображения деталей ровными и цветными
Рад был сотрудничеству с Павлом. Чётко поставленная задача. Постоянно на связи. Быстрая оплата. Рекомендую.
Отлично! Все быстро и качественно, без лишних вопросов все сделал как надо! Рекомендую.
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