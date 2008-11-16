Парсер товаров на OZON Необходимо написать парсер, для анализа цен продавцов на маркетплейсе OZON. Поиск нужно осуществлять по ключевому запросу, который содержится в переменной $keyword. Язык написания: PHP Результаты необходимо поместить в таблицу базы MySQL. Порядок работы: Для поиска используется ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $500
Исходные данные: 1. Есть несколько компаний, которые транслируются в Яндекс директе 2. По ряду ключевых слов (которые транслируются в Яндекс директе) сайт может находится на первых местах в Яндексе 3. Нет смысла показывать себя в Директе (спецразмещение) и ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задача: Написать программу для поиска вхождений заданной последовательности ключевых слов в вопросах на сервисе http://otvet.mail.ru/ при заданных параметрах: категория вопроса. Обработка около 50 000 вопросов в день. Если страница содержит ключевое слово программа должна ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется сделать перевод инструкции на русский язык с соблюдением всех картинок, форматов таблиц и так далее. Текст cloud.mail.ru/public/33507e1c836b%2F3G%20User%20Manual-20130531.pdf От вас: 1. цена за полный перевод с оформлением 2. пробный перевод страница номер 6Переводы8 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте необходимо сделать игрушку на сайт. Аналог – http://www.era-igr.ru/games/game/zaschita-korolevstva/ icq – 342548864Разработка игр1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен скрипт (устанавливаемый на стационарный компьютер). Вводные данные: 1. Список сайтов 2. Список ключевых слов Скрипт берет имя сайта, ставит его в http://www.archive.org/web/web.php, парсит 3-5 последних сохранений (морды или весь сайт) - ищет наличие ключевого слова На ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Работа для вэб - программиста. Требуется на постоянную работу человек, для восстановления различных сайтов из вэб архива. Объем работы разнообразный – от просто перекачать сайт и восстановить структуру сайта, до создания нового сайта с нуля. При ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется на постоянную работу человек, для восстановления различных сайтов из вэб архива. Объем работы разнообразный – от просто перекачать сайт и восстановить структуру сайта, до создания нового сайта с нуля. При правильном подходе сайт восстанавливается ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $350
Здравствуйте Требуется на постоянную и удаленную работу рерайтор. Работа 2-4 часа в день (в зависимости от навыков и умений) Оплата 350 долл ежемесячно. Оплата WM, нал, банковский перевод и пр. Предпочтение гуманитарий или журналист. Подробнее в личку или по асе ...Копирайтинг99 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется на постоянную работу человек, для восстановления различных сайтов из вэб архива. Объем работы разнообразный – от просто перекачать сайт и восстановить структуру сайта, до создания нового сайта с нуля. Сайты далее будут использоваться как ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется на постоянную работу человек, для восстановления различных сайтов из вэб архива. Объем работы разнообразный – от просто перекачать сайт и восстановить структуру сайта, до создания нового сайта с нуля. Сайты далее будут использоваться как ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт15 лет назад