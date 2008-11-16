PavelKr

Павел PavelKr

 
46 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Ком директор компании ЛОГОС

ICQ: 310448579

SKYPE: logoscompany

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Парсер товаров на OZON

    Парсер товаров на OZON Необходимо написать парсер, для анализа цен продавцов на маркетплейсе OZON. Поиск нужно осуществлять по ключевому запросу, который содержится в переменной $keyword. Язык написания: PHP Результаты необходимо поместить в таблицу базы MySQL. Порядок работы: Для поиска используется ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна серверная программа для работы с Яндекс Директом

    $500

    Исходные данные: 1. Есть несколько компаний, которые транслируются в Яндекс директе 2. По ряду ключевых слов (которые транслируются в Яндекс директе) сайт может находится на первых местах в Яндексе 3. Нет смысла показывать себя в Директе (спецразмещение) и ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программа для поиска вхождений ключевых слов

    Задача: Написать программу для поиска вхождений заданной последовательности ключевых слов в вопросах на сервисе http://otvet.mail.ru/ при заданных параметрах: категория вопроса. Обработка около 50 000 вопросов в день. Если страница содержит ключевое слово программа должна ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод на русский язык инструкции

    Требуется сделать перевод инструкции на русский язык с соблюдением всех картинок, форматов таблиц и так далее. Текст cloud.mail.ru/public/33507e1c836b%2F3G%20User%20Manual-20130531.pdf От вас: 1. цена за полный перевод с оформлением 2. пробный перевод страница номер 6

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется написать скрипт.

    $50

    Нужен скрипт (устанавливаемый на стационарный компьютер). Вводные данные: 1. Список сайтов 2. Список ключевых слов Скрипт берет имя сайта, ставит его в http://www.archive.org/web/web.php, парсит 3-5 последних сохранений (морды или весь сайт) - ищет наличие ключевого слова На ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Работа для веб - программиста.

    $100

    Работа для вэб - программиста. Требуется на постоянную работу человек, для восстановления различных сайтов из вэб архива. Объем работы разнообразный – от просто перекачать сайт и восстановить структуру сайта, до создания нового сайта с нуля. При ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Восстановлениe различных сайтов из вeб-архива

    $100

    Требуется на постоянную работу человек, для восстановления различных сайтов из вэб архива. Объем работы разнообразный – от просто перекачать сайт и восстановить структуру сайта, до создания нового сайта с нуля. При правильном подходе сайт восстанавливается ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется на постоянную удаленную работу рерайтер

    $350

    Здравствуйте Требуется на постоянную и удаленную работу рерайтор. Работа 2-4 часа в день (в зависимости от навыков и умений) Оплата 350 долл ежемесячно. Оплата WM, нал, банковский перевод и пр. Предпочтение гуманитарий или журналист. Подробнее в личку или по асе ...

    Копирайтинг99 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа для веб - программиста

    $100

    Требуется на постоянную работу человек, для восстановления различных сайтов из вэб архива. Объем работы разнообразный – от просто перекачать сайт и восстановить структуру сайта, до создания нового сайта с нуля. Сайты далее будут использоваться как ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа для веб - программиста.

    $50

    Требуется на постоянную работу человек, для восстановления различных сайтов из вэб архива. Объем работы разнообразный – от просто перекачать сайт и восстановить структуру сайта, до создания нового сайта с нуля. Сайты далее будут использоваться как ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад