Исходные данные: 1. Есть несколько компаний, которые транслируются в Яндекс директе 2. По ряду ключевых слов (которые транслируются в Яндекс директе) сайт может находится на первых местах в Яндексе 3. Нет смысла показывать себя в Директе (спецразмещение) и ...