Парсер товаров на OZON

Необходимо написать парсер, для анализа цен продавцов на маркетплейсе OZON. Поиск нужно осуществлять по ключевому запросу, который содержится в переменной $keyword.

Язык написания: PHP

Результаты необходимо поместить в таблицу базы MySQL.

Порядок работы:

Для поиска используется ключевой запрос, например: «HC-1600A» далее берутся все результаты выдачи (минимум 10 шт), парсятся, и записываются в таблицу: (Ключевой запрос, название товара, цена, ссылка на товар)

Требования:

Нужно подробно ознакомиться с системой защиты от автоматических запросов, а именно: проводить мониторинг по 700 запросам за 1 день, возможно необходимо использование прокси. Предусмотреть задержку между выполнениями запросов, примерно 3-5 минут между каждым ключевым запросом.